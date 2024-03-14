Самолет главы британского Минобороны попал в зону действия российской РЭБ

Шэппс направлялся в Польшу
Британские СМИ сообщают об "атаке Путина" на министра обороны Великобритании. Самолет, в котором Грант Шэппс возвращался из Польши, оказался в зоне действия российской системы радиоэлектронной борьбы.
Как пишет The Times, российские военные глушили сигнал геопозиционирования GPS самолета Королевских ВВС Великобритании. Шэппс летел в Лондон с натовских учений, которые проходили на польской территории.
В районе Калининградской области экипаж самолета зафиксировал воздействие неких помех. Пилотам пришлось использовать альтернативные средства навигации, а телефоны пассажиров не могли подключиться к Wi-Fi самолета.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"