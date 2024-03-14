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Самолет главы британского Минобороны попал в зону действия российской РЭБ

20:24
  • четверг
  • 14 марта 2024

Шэппс направлялся в Польшу

Британские СМИ сообщают об "атаке Путина" на министра обороны Великобритании. Самолет, в котором Грант Шэппс возвращался из Польши, оказался в зоне действия российской системы радиоэлектронной борьбы.

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Как пишет The Times, российские военные глушили сигнал геопозиционирования GPS самолета Королевских ВВС Великобритании. Шэппс летел в Лондон с натовских учений, которые проходили на польской территории.

В районе Калининградской области экипаж самолета зафиксировал воздействие неких помех. Пилотам пришлось  использовать альтернативные средства навигации, а телефоны пассажиров не могли подключиться к Wi-Fi самолета.

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