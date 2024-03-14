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Пентагон заявил о полетах российских Ту-95 возле зон ПВО США и Канады

21:07
  • четверг
  • 14 марта 2024

Перехватить бомбардировщики не удалось

Пентагон засек российские бомбардировщики недалеко от зон противовоздушной обороны США и Канады. Два Ту-95 появились в этом районе впервые за два года, заявил на слушаниях в конгрессе глава северного командования американских Вооруженных сил Грегори Гийо.

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По словам Гийо, русские буквально на прошлой неделе отправили два бомбардировщика "медведь" (так называют Ту-95 в классификации НАТО) вдоль того, что натовцы называют Фареро-Исландским рубежом — Гренландия, Исландия и Великобритания. Самолеты ВКС, по информации главы командования, приблизились к опознавательным зонам ПВО Канады и США.

Гийо утверждает, что бомбардировщики отслеживались на протяжении всего времени присутствия в регионе. Однако перехватить их не удалось, поскольку они изменили маршрут перед непосредственным входом в зону действия противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

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