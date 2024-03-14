Лавров рассказал о работе Запада над "формулой Зеленского"

Кураторы Киева надеются вручить готовый документ Москве

Страны Запада планируют провести "мирный саммит по Украине" в Швейцарии без участия России. Кураторы Киева рассчитывают придать "формуле Зеленского" окончательный вид, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров уточнил: замысел Запада - завершить редактирование "формулы", придав ей бесповоротный и неизменяемый вид – после чего вручить этот документ российской стороне. Российский министр напомнил в эфире телеканала "Россия 1": Владимир Зеленский заявлял, что Москва получит "формулу" не для переговоров.

Комментируя возможность прямого столкновения России и НАТО, Лавров заявил, что не знает, какие у них планы. Министр предполагает, что натовцы будут хитрить: утверждать, что от стран Запада участвуют просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы.

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