ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров рассказал о работе Запада над "формулой Зеленского"

21:36
  • четверг
  • 14 марта 2024

Кураторы Киева надеются вручить готовый документ Москве

Страны Запада планируют провести "мирный саммит по Украине" в Швейцарии без участия России. Кураторы Киева рассчитывают придать "формуле Зеленского" окончательный вид, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Отказ послов ЕС от встречи с Лавровым поставил под вопрос их пребывание в России
Лавров обвинил главу МОК в предательстве

Лавров уточнил: замысел Запада - завершить редактирование "формулы", придав ей бесповоротный и неизменяемый вид – после чего вручить этот документ российской стороне. Российский министр напомнил в эфире телеканала "Россия 1": Владимир Зеленский заявлял, что Москва получит "формулу" не для переговоров.

Комментируя возможность прямого столкновения России и НАТО, Лавров заявил, что не знает, какие у них планы. Министр предполагает, что натовцы будут хитрить: утверждать, что от стран Запада участвуют просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.