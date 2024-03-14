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Вашингтон готовит американцев к скорому "бегству" с Украины

21:57
  • четверг
  • 14 марта 2024

Пора подводить черту

Общественность в странах Запада готовят к скорому "бегству" с Украины. Соответствующие материалы публикуются в западных СМИ, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

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По словам эксперта, журналисты в своих материалах подчеркивают бесперспективность дальнейшего финансирования Украины. Также отмечается неэффективность антироссийских санкций, сказал Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.

В США поняли, что дело зашло слишком далеко. Запад не может продолжать инвестировать в этот проект, нужно подвести черту. Цель таких статей, считает эксперт – убедить население и политический истеблишмент США в необходимости свернуть "украинский проект".

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