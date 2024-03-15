Политолог Суслов: Макрон пытается строить из себя будущего лидера коллективного Запада

Америка пересматривает свое отношение к украинскому конфликту

Что стоит за предложением Эмманюэля Макрона отправить на Украину французских военных? Ограничится ли дело риторикой, или в Париже всерьез готовы к эскалации конфликта? Кто из европейских лидеров поддерживает Макрона, а кто недоволен его агрессивностью?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Это политические игры. Макрон пытается строить из себя будущего лидера коллективного Запада. Америка пересматривает свое отношение к украинскому конфликту. Говорит, что Европа должна нести основное бремя войны с Россией. Популярность канцлера Германии пробивает дно. И на этом фоне Макрон говорит, что именно он должен возглавить коллективный Запад", - объяснил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Суслова смотрите в видео

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