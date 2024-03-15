Сбежала от неверного мужа? Новый поворот в деле Кейт Миддлтон

СМИ узнали, кто разлучил принца Уильяма и принцессу Уэльскую

Драма в семействе Виндзоров: желтая и не очень желтая пресса на все лады обсуждает исчезновение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, супруги наследника британского престола принца Уильяма. Почти шекспировские страсти. И вот появились грязные подробности: ищейки из интернета докладывают, что отсутствие Кейт может быть связано с тем, что у ее мужа и будущего короля Англии Уильяма - роман!

Принцессу Уэльскую не видели на публике с Рождества. Обсуждали неудачно проведенную операцию. Строили догадки. Масла в огонь подлила опубликованная в соцсети фотография с детьми, которую тут же разобрали на составные части и вынесли вердикт - фотошоп. Склеено из нескольких кусков.

Не было более привлекательной пары, чем Кейт и Уильям. Прекрасная семья, любовь, очаровательные дети, все сплошь принцы. Идеальный наследник престола. И тут такое! Главная версия сегодня: Кейт Миддлтон просто сбежала от неверного мужа.

Хранить друг другу верность, пока смерть не разлучит, - красивые слова у алтаря. Которые с умилением слушает аудитория. Но как далеки эти сусальные картинки от суровой реальности королевской жизни. Тут же вспомнили Леди Диану, мать принца Уильяма, которая безмерно страдала от измен своего супруга принца Чарльза. Все помнят драму в королевском семействе. Леди Ди погибла в автокатастрофе с любовником. Принц Чарльз женился на любовнице Камилле Паркер Боулз - и стал королем Карлом III.

Но кто она, злодейка, разбившая сердце принцессе Уэльской? Посягнувшая на внимание особы королевской крови? Все-таки не бытовуха какая, не производственный роман в рабочем кабинете.

Отыскали. Знакомьтесь с разлучницей: маркиза Чамли, она же Роуз Хэнбери, бывшая модель. Публика, конечно, ахнула: что он в ней нашел?! Почему блуд стал ему дороже семейной жизни?! Но сердцу, даже королевскому, не прикажешь. Любовь зла, говорят у нас.

Куда бежала от стыда принцесса Уэльская Кейт Миддлтон - желтая пресса нам еще расскажет. А принц в одиночестве выходит в свет. Без маркизы Чамли.

Еще больше информации - в телеграм-канале "Великий Перепост". Подписывайтесь, обсуждайте - ваше мнение услышат.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"