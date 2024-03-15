Голосование впервые пройдет в течение трех дней

В России начались выборы президента, граждане определяют судьбу страны на ближайшие шесть лет. Голосование впервые пройдет в течение трех дней.

В списках - 112 миллионов избирателей, зарегистрированных в нашей стране, и около двух миллионов, живущих за границей. Впервые главу государства будут выбирать жители новых регионов России. В бюллетене фамилии четырех кандидатов в алфавитном порядке - Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Избирательные участки уже открылись в Камчатском крае, на Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Сибири. Вскоре заработают пункты в Европейской части России.

Всего организовано свыше 94 тысяч участков, около 300 из них - за рубежом. В 29 субъектах можно отдать свой голос дистанционно - в электронном формате. Таким способом решили воспользоваться более 4 с половиной миллионов человек.

Символический старт масштабной и судьбоносной избирательной кампании дала глава ЦИК Элла Памфилова.

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