Выборы-2024: Голосование на Дальнем Востоке в самом разгаре

Досрочно в Приморском крае проголосовали более 10 тысяч человек

Голосование во Владивостоке, да и на всем Дальнем Востоке, сейчас в самом разгаре. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, жители активно идут на избирательные участки с самого утра. Во Владивостоке комиссия еще только объявляла о старте голосования, а избиратели уже подходили.

Избирательные участки открылись, как и положено, в 8 утра. Но работа комиссии началась гораздо раньше. И даже не сегодня. Нужно было подготовить помещения, получить бюллетени, проверить урны для стационарного и выездного голосования. Впереди у членов избиркома - три дня плотной работы. Все готовы к такому графику и настроены оптимистично.

Всего в крае сформировано более полутора тысяч избирательных участков. Большинство из которых стационарные, около 200 - временные. Следить за ходом голосования в режиме онлайн может любой желающий в центрах общественного наблюдения. Там на большой экран выведены прямые трансляции с избирательных участков даже из самых отдаленных территорий Приморья.

За процессом голосования следят более 3 тысяч общественных наблюдателей. Среди них присутствуют и иностранные эксперты из Германии, Сербии, Казахстана, Аргентины, Бельгии, Испании и Северной Македонии. Они приехали по приглашению Центральной избирательной комиссии, и уже в России им стало известно, в каком городе будут работать.

Занятия в школах там, где располагаются избирательные участки, отменены. А вот в Дальневосточном федеральном университете, где тоже можно проголосовать, обучение не прерывали и даже не забыли о Масленице, которая проходит на этой неделе. Для избирателей, студентов и преподавателей испекли 6 тысяч блинов.

Досрочно в Приморском крае проголосовали более 10 тысяч человек - большинство избирательных участков, организованных на судах и кораблях . Кроме того, заранее можно было получить открепительное удостоверение, чтобы выбрать удобный для себя участок. Многие избиратели воспользовались этой возможностью.

Избирательные участки сегодня будут работать до 8 вечера. Голосование продлится три дня. Так что у жителей еще есть время сделать свой выбор.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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