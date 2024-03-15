Подразделения группировки "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ

Российские войска по ряду направлений улучшили свое положение на передовой.

Подразделения группировки "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ. Противник потерял до 410 боевиков, три бронемашины, в том числе БМП "Брэдли", девять автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На северодонецком участке фронта удары по украинским подразделениям нанесли штурмовики Су-25. Экипажи применили неуправляемые авиационные ракеты. "Грачи" точно поразили живую силу и опорные пункты радикалов. Эти машины полностью оправдывают себя при поддержке наземных соединений, а также уничтожают заданные цели в любое время суток и при любых метеоусловиях.

На северском направлении в деле себя показывают тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Любые фортификационные сооружения противника для них не преграда. Расчеты наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами, выжигая укрытия, опорники, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии ВСУ.

На развертывание комплекса уходит меньше минуты. Для обеспечения безопасности экипажей и предотвращения диверсий "Солнцепеки" прикрывают группы охранения.

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