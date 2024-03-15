ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские войска улучшили свое положение по ряду направлений

07:49
  • пятница
  • 15 марта 2024

Подразделения группировки "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ

Российские войска по ряду направлений улучшили свое положение на передовой.

Подразделения группировки "Центр" за сутки отразили восемь контратак ВСУ. Противник потерял до 410 боевиков, три бронемашины, в том числе БМП "Брэдли", девять автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На северодонецком участке фронта удары по украинским подразделениям нанесли штурмовики Су-25. Экипажи применили неуправляемые авиационные ракеты. "Грачи" точно поразили живую силу и опорные пункты радикалов. Эти машины полностью оправдывают себя при поддержке наземных соединений, а также уничтожают заданные цели в любое время суток и при любых метеоусловиях.

На северском направлении в деле себя показывают тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Любые фортификационные сооружения противника для них не преграда. Расчеты наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами, выжигая укрытия, опорники, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии ВСУ.

На развертывание комплекса уходит меньше минуты. Для обеспечения безопасности экипажей и предотвращения диверсий "Солнцепеки" прикрывают группы охранения. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.