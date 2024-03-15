Гвардии рядовой Эдуард Мелешкевич со своим подразделением отразил атаку вражеской мотопехоты и бронетехники

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии капитан Сергей Камилавкин и его подчиненные поддерживали российские войска, ведущие наступление на позиции боевиков. Удары нашей батареи самоходок не оставляли противнику шансов. Несмотря на ответный огонь радикалов, артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт, пункт управления, склад с боеприпасами, минометный расчет и несколько групп боевиков ВСУ.

Гвардии рядовой Эдуард Мелешкевич со своим подразделением отразил атаку вражеской мотопехоты и бронетехники. Из гранатомета он открыл огонь на поражение. Выбирая наиболее опасные цели противника, ликвидировал кочующий миномёт с расчетом, а также до отделения националистов.

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