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Макрон заявил, что "Россия не должна победить"

08:04
  • пятница
  • 15 марта 2024

Президент Франции грозно пыжится перед камерой

"Россия не должна победить" - таков лейтмотив большого интервью президента Макрона французским телеканалам, которое он дал накануне вечером.

Главный вопрос, волновавший журналистов: отправит ли Париж войска на Украину. Ответ прозвучал уклончиво: все будет зависеть от действий Москвы.

Макрон признал: французские власти неоднократно давали обещания, а позже от них отказывались. Париж в конечном итоге отправил Киеву танки и ракеты средней дальности. Решается вопрос о поставке самолетов. Макрон напомнил и о наличии у Франции собственного ядерного оружия. Свои воинственные заявления он аргументировал словами: "Если Россия победит - жизнь французов изменится".

В то же время глава Пятой республики уточнил: Париж все-таки не хочет вступать в прямой конфликт с Москвой первым.

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