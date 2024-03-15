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Пчелы выгнали с корта теннисистов в Индиан-Уэллсе

08:02
  • пятница
  • 15 марта 2024

Насекомые сорвали четвертьфинальный поединок между Зверевым и Алькарасом

Пчелы сорвали четвертьфинальный матч на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе. На корте шла борьба между немцем Александром Зверевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

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Как пишет Daily Mail, во время игры над стадионом появился рой пчел. Насекомые опустились на корт. Они летали вокруг спортсменов и зрителей, садились на камеры, кружили над головами судей. 

В итоге спортсменам пришлось буквально бежать с корта в защищенные помещения. Матч был прерван. Звереву и Алькарасу удалось сыграть всего 9 минут.

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