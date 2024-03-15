На американский штат Колорадо обрушились мощные снегопады

В некоторых районах за день сугробы выросли на 30 сантиметров

Мощные снегопады обрушились на американский штат Колорадо. В некоторых районах за день сугробы выросли на 30 сантиметров, а в предгорьях - на целый метр.

Без электричества остались более 80 тысяч потребителей. Не работают школы, предприятия и госучреждения, закрыты горнолыжные трассы. В аэропорту Денвера отменены и задержаны около тысячи авиарейсов. Перекрыты дороги - в снежной ловушке оказалось множество машин.

По прогнозам синоптиков, снег с дождем на территории штата будет идти еще сутки.

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