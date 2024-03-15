Бухаресту напомнили о его долгах перед Москвой

Практически весь долг Румынии перед СССР за беды и разрушения, причиненные нашему народу и стране в ходе Великой Отечественной войны, Москва простила Бухаресту еще в 1949 году. Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на требование Европарламента вернуть Румынии переданное в 1916 году золото.

В своем Telegram-канале Захарова напомнила про 300 миллионов долларов репараций — или, в пересчете на нынешний деньги, около 4 миллиардов долларов — которые Москва простила Бухаресту, "несмотря на все те зверства, что творили румынские союзники Гитлера на нашей земле".

Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365–1665 тонн золота, что в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах. Кроме того, Россия вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений. В частности, Чаушеску писал в своих дневниках, что 80% королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948–1949 годах.

Нынешние попытки Румынии повесить на Россию "фантомные долги вековой давности" Захарова объяснила стремлением Бухареста исправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок.

Румыния заняла проукраинскую позицию — Бухарест и Киев подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Президент Украины Владимир Зеленский отметил помощь румынских властей, поблагодарив их за все пакеты помощи.

При этом в Румынии признали, что ее граждане участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. В частности, в боях задействована румынская боевая группа "Джетика", объединившая румынских бойцов, которые уже находились в различных подразделениях украинской армии.

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