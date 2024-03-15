На Западе отметили эффективность связки БПЛА и артиллерии ВС России

Эта связка успешно применяется против украинских войск

Российские военные в ходе спецоперации эффективно применяют целеуказание с помощью разведывательных беспилотников против Вооруженных сил Украины. Такое мнение высказал военный обозреватель Дэвид Экс.

В материале для Forbes журналист отметил успешное использование Вооруженными силами России связки из беспилотников и артиллерии, которую Экс назвал убийственной и постоянно совершенствующейся.

Четкое взаимодействие с беспилотными разведчиками дает российской артиллерии возможность оперативно получать целеуказание и наносить удар до того, как цель сменит позицию. При этом ВС России получают все больше новых качественных БПЛА и организуют обширные сети управления, интегрирующие в систему множество орудий, добавил обозреватель.

Ранее новейшие образцы ударных и разведывательных беспилотников представили главе Минобороны Сергею Шойгу. Он в рамках рабочей поездки в Удмуртию посетил предприятия, которые обеспечивают выполнение гособоронзаказа. Например, барражирующие боеприпасы "Ланцет" с легкостью уничтожают современную западную технику в зоне спецоперации.

Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что президент России Владимир Путин, в отличие от украинских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине. По ее словам, киевскому режиму необходимо уделить этому направлению повышенное внимание.

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