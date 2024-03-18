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Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака

00:01
  • понедельник
  • 18 марта 2024

Солнце и Нептун усиливают водную стихию

Овны

Меркурий в вашем знаке не сошелся в чем-то с Луной, и этот факт может подпортить понедельник. Старайтесь не капризничать и принимать жизнь такой, какая она есть.

Тельцы

Звезды помогут вам в поисках потерянных вещей или друзей, с которыми утрачена связь. Удачно сложатся ваши поездки по городу, важные звонки, деловая переписка.

Близнецы

Вы сможете хорошо заработать сегодня. Особенно те, кто трудится в одиночку. Тем же, кто окружен людьми, следует держать свои дела в секрете – деньги любят тишину!

Раки

Луна в вашем знаке дарит силы и уверенность, а Солнце и Нептун в родственном знаке Рыб усиливают фантазию и творческое начало. Это ваш день, поздравляем!

Львы

Еще один успешный день для представителей знака, нацеленных на карьерный рост. Но есть один нюанс: нельзя действовать корыстно, нечестно, неэтично - за это будет наказание.

Девы

Волшебное, необычное время: в личной жизни продолжаются настоящие чудеса. Вы как никогда способны понимать, меняться, совершать красивые поступки.

Весы

В бизнесе или карьере намечаются долгожданные перемены. Особенно удачливы будут представители знака, у которых есть своя команда или хорошие отношения в коллективе.

Скорпионы

Солнце и Нептун усиливают водную стихию - и ваш знак тоже в фаворитах. Вы интуитивно найдете способ продвинуться в учебе, научной работе, юридических делах.

Стрельцы

Редкий день тишины: не афишируйте свои чувства, не знакомьте новых возлюбленных с друзьями или родней. Лучше всего вы будете чувствовать себя наедине с собой.

Козероги

Мужчинам сегодня потребуется много терпения для общения с прекрасным полом. Женщин тоже спасет исключительно миролюбивый настрой.

Водолеи

Представители знака, особенно связанные с искусством, психологией, модой станут сегодня популярнее. Всем остальным важно вспомнить о своем предназначении, высших целях.

Рыбы

Для всех представителей этого знака Солнце с Нептуном приготовили специальное предложение! Следите за событиями, день богат на радостные новости, свежие идеи, хорошее настроение.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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