Прощеное воскресенье и Чистый понедельник: что можно и нельзя в эти дни

Заканчивается Масленица, начинается Великий пост

В 2024 году Прощеное воскресенье отмечают 17 марта. Определенной даты у этого праздника в календаре нет - может выпадать как на февраль, так и на март в зависимости от даты Пасхи, так как именно от нее рассчитывается начало Великого поста. Пост же длится семь недель до Воскресения Христова.

История

Последнее воскресенье накануне Великого поста называют "Прощеным", но это название просторечное, обиходное. В богослужебных книгах используются наименования Неделя сыропустная (сырная) и Адамово изгнание. Именно в этот день на богослужениях вспоминают сюжет об изгнании людей из рая. Согласно православной вере, раз Бог простил Адама и Еву, то и обычные люди должны прощать и просить прощения.

Считается, что Прощеное воскресенье - это шанс каждого человека получить прощение за все вольные или невольные проступки и прегрешения. Ведь, согласно христианской традиции, от злости и обиды необходимо избавляться ради освобождения души перед тем, как она отправится в вечность. Считается, что умение прощать - одно из важнейших качеств.

"Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз" (Мф 18:21–22).

Традиции и запреты

В этот день особенно важно понимать, как именно прощать и просить прощения. Следует отделять поступки человека от него самого. Сам человек может быть злым, подлым. Но простить - не значит оправдать. Причиненное обидчиком зло останется, хоть его эффект и постепенно будет сходить на нет. Более того, простить - не значит начать сразу же хорошо относиться к человеку. Но важно отпустить плохие мысли по отношению к нему. Жажда мести, проклятия, пожелание невзгод и несчастий - все это должно уйти. И общаться в дальнейшем с этим человеком следует без недобрых мыслей.

Что касается просьбы о прощении: для чина прощения существует особая словесная формула. Желающий примирения говорит: "Прости меня, брат/сестра!". Если же он обращается к священнику: "Простите меня, отче!". И тот, к кому обратились, отвечает: "Бог простит, и я тебя прощаю". После этого оба кланяются друг другу.

Чрезвычайно важно просить прощения от всего сердца. И большой грех затаить на кого-то обиду или не простить в Прощеное воскресенье. Нельзя забывать, что каждый находится в одинаковом положении перед Высшим Судьей.

Чего еще не стоит делать в Прощеное воскресенье: работать, в том числе по дому, злиться и раздражаться, ссориться с близкими, думать о плохих вещах, а также жаловаться и отказывать в помощи нуждающимся.

А еще Прощеное воскресенье - последний день Масленицы. А ее нужно как следует провожать. В этот день близкие собираются за праздничным столом с блинами и от души веселятся.

Чистый понедельник

Чистый понедельник - первый день Великого поста и время прощания с Масленицей. В этот день люди заняты большой уборкой и очищением умов и сердец от греховных помыслов. Пост в Чистый понедельник особенно строг: верующие едят только тертый хрен с квасом и солью, некоторые же вовсе воздерживаются от любой пищи. Также в Чистый понедельник топят баню: мытье символизирует очищение и обновление души в преддверии поста и исповеди.

Великий пост важно начать с чистыми телом и совестью - простившими и прощенными.

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