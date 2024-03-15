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В Сеуле отменили выступление российской балерины

08:26
  • пятница
  • 15 марта 2024

Прима-балерине Большого театра Светлане Захаровой не разрешили выступать в Южной Корее

В Сеуле отменили выступление прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Оно должно было состоятся в апреле. Российская артистка должна была выйти на сцену в постановке Modanse в центре искусств. Об этом пишет корейское издание The Korea Times

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Официальной причиной отмены выступления названа забота о "безопасности артистов и зрителей". На деле же за решением стоит протест украинского посольства в Сеуле. Дипломаты в начале недели заявили, что осуждают культурное взаимодействие Южной Кореи и России. 

Российское посольство заявило, что гастроли были организованы на основе договоренностей между частными лицами. Культурный обмен помогает наладить взаимопонимание. А решение об отмене выступления - не верное.

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