У США всего один исправный тяжелый ледокол против около 40 российских

Россия критически превосходит Соединенные Штаты в количестве тяжелых ледоколов. В этом признался глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо.

Выступая на слушаниях в Сенате, военный подтвердил озвученную одним из сенаторов информацию о том, что у Соединенных Штатов всего один исправный тяжелый ледокол против около 40 российских.

Гийо подчеркнул, что даже с учетом заказанных кораблей ледокольный флот США все равно будет значительно проигрывать российскому, сообщает РИА Новости.

В январе российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире. У нашей страны уникальный и самый большой ледокольный флот в мире, отметил глава государства на церемонии начала строительства атомного ледокола "Ленинград".

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москву-реку ежедневно патрулируют два ледокола "Риф" и "Норд". Их главная задача – обеспечение движения круглогодичных электрических речных трамвайчиков, судов коммунальных и экстренных служб.

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