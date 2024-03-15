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В Пентагоне рассказали, в чем США критически уступают России

08:55
  • пятница
  • 15 марта 2024

У США всего один исправный тяжелый ледокол против около 40 российских

Россия критически превосходит Соединенные Штаты в количестве тяжелых ледоколов. В этом признался глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо.
Собянин рассказал о работе ледоколов коммунального флота Москвы

Выступая на слушаниях в Сенате, военный подтвердил озвученную одним из сенаторов информацию о том, что у Соединенных Штатов всего один исправный тяжелый ледокол против около 40 российских.

Гийо подчеркнул, что даже с учетом заказанных кораблей ледокольный флот США все равно будет значительно проигрывать российскому, сообщает РИА Новости.

В январе российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что мощный ледокольный флот является огромным конкурентным преимуществом России в мире. У нашей страны уникальный и самый большой ледокольный флот в мире, отметил глава государства на церемонии начала строительства атомного ледокола "Ленинград".

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москву-реку ежедневно патрулируют два ледокола "Риф" и "Норд". Их главная задача – обеспечение движения круглогодичных электрических речных трамвайчиков, судов коммунальных и экстренных служб.

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