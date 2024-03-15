Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенгенские визы

Заявления будут принимать в Москве и Санкт-Петербурге

Болгария впервые начнет оформлять гражданам России шенгенские визы с 1 апреля. Об этом в пятницу, 15 марта, рассказали в болгарском посольстве в Москве.

Как уточнили в дипмиссии, с подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге.

Туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 краткосрочными национальными визами типа C, со сроком пребывания в стране до 90 дней, только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра.

Выданные до 31 марта долговременные визы типа D, с разрешением на пребывание в Болгарии более 90 дней, оставят возможность для кратковременных поездок в других странах Шенгенского пространства, сообщает ТАСС.

В январе 2023 года в Ассоциации туроператоров России рассказали, что консульства европейских стран прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, чаще всего визы оформляются на период поездки вне зависимости от "визовой истории" заявителя.

При этом Россия не спешит в ответ ужесточать визовый режим для иностранцев и, напротив, продолжает работу по упрощению въезда граждан других стран. Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов напомнил, что глава государства Владимир Путин призвал "не цепляться за взаимность", когда речь идет об обеспечении интересов государства.

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