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Голосование на выборах президента России началось в Москве

08:50
  • пятница
  • 15 марта 2024

Участки будут работать три дня - с 15 по 17 марта

В России, в том числе и в Москве, сегодня стартовало трехдневное голосование на выборах президента. Участки будут работать с 8 утра до 20 вечера в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

В избирательном бюллетене четверо кандидатов: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

В Москве и ряде регионов отдать свой голос можно онлайн. В первые минуты работы ДЭГ этой возможностью воспользовались более 200 тысяч человек.

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