Принц страпона: здоровье Кейт Миддлтон подорвали сомнительные пристрастия Уильяма

Интрижка обернулась неожиданными последствиями

Таинственное исчезновение Кейт Миддлтон по-прежнему не дает покоя британцам и миллионам любопытствующих по всему миру. На свет появилось уже множество версий о судьбе принцессы Уэльской, но таблоиды пошли еще дальше и раскопали историю, которая отгремела пару лет назад, но тогда не получила развития из-за жесткой реакции Букингемского дворца. Поговаривали, что королевская семья пригрозила британским СМИ чем-то таким, что газеты предпочли замолчать.

Но сейчас, когда версии о проблемах со здоровьем Кейт Миддлтон становятся все абсурднее, а порой страшнее, таблоиды вдруг вспомнили, что принц Уильям, хоть и имеет репутацию самого скучного члена королевской семьи, но вовсе не такой уж ангелочек, как многим хотелось бы думать. Журналисты уже прямо говорят, что будущий король не лучше своего отца. Как и Чарльз, наследный принц якобы завел себе любовницу! Имя ее – Роуз Хэнбери. Это бывшая модель, которая сейчас носит титут маркизы Чамли.

Об интрижке Уильяма с маркизой стало известно еще несколько лет назад. Тогда же всплыла одна очень пикантная деталь о пристрастиях принца – он якобы любит пеггинг. Это такого рода сексуальная практика, когда женщина стимулирует мужчину, скажем аккуратно, сзади. За это Уильям даже получил обидное прозвище - "принц страпона".

В нашего время мало кого можно удивить различными сексуальными девиациями, но Кейт Миддлтон оказалось более консервативной, чем ее супруг, и отказалась принимать участие в таких игрищах. Тем не менее, она разрешила своему благоверному завести для этого любовницу. Ей и оказалась та самая Роуз Хэнбери, которая к тому же жила рядом с парой. Очень удобно – далеко бегать не надо.

Но интрижка, которая по понятным причинам не могла привести к каким-то неожиданным последствиям, внезапно зашла слишком далеко – маркиза Чамли якобы родила от будущего короля ребенка. Об этом, по слухам, узнала Кейт и решила с Уильямом развестись. О том, что причиной исчезновения принцессы мог стать обман мужа, ранее нам рассказывала таролог. И, кажется, карты не соврали. По другим данным, Уильям, как и его венценосный отец, сам решил из семьи. Ради новой женщины или сомнительного удовольствия – остается только гадать.

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