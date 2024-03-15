Собянин: В этом году в Москве обновят 14 культурных центров 

Они станут современными пространствами

В Москве работает около 250 культурных центров. В рамках национального проекта "Культура" город проводит масштабную реконструкцию, чтобы превратить их в современные пространства для занятий творчеством, спортом, работы и отдыха. Об этом в пятницу, 15 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем личном блоге, история многих культурных центров восходит к советским домам культуры, которые много лет являются местом притяжения для различных поколений москвичей. Однако за время активной работы здания и оборудование износились.

С 2020 года привели в порядок уже 88 зданий, в планах на этот год – еще 14 объектов. Реконструкция зданий идет рука об руку с переоснащением современным оборудованием. С 2020 года мы поставили в культурные центры почти 6 000 единиц различной техники, включая музыкальные инструменты, театральное оборудование, компьютеры, бытовую технику и многое другое. Новые возможности дают мощнейший толчок к развитию культурных центров – расширению традиционной деятельности и появлению новых секций, кружков и творческих коллективов, включая моделирование и робототехнику. По итогам прошлого года общее количество секций и творческих объединений превысило 7,5 тысячи, а их участниками являются 118 тысяч человек всех возрастов.

Благодаря всем предпринимаемым усилиям и стараниям столичных властей 2023 год стал рекордным по посещаемости – московские культурные центры приняли 2,5 миллиона человек. Это на 3,6 % превышает показатель 2022 года, отметил Сергей Собянин.

Ранее председатель комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Степан Орлов отмечал, что столица в полной мере реализует поручения президента относительно реставрации исторических объектов и может предложить регионам в этой сфере помощь – методическую и технологическую. В Москве уже реализуется масштабнейшая программа сохранения культурного наследия.

К этой работе подключают и современные технологии. Для жителей исторического особняка на Маросейке черный вход теперь — предмет особой гордости. С порога взору открывается затейливый пейзаж из мозаики. Разработку сюжета, который напоминал бы входящим о возрасте дома и его статусе памятника культуры, поручили искусственному интеллекту.

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