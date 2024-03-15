Важное событие для всей страны: как проходит первый день выборов президента

Граждане определяют судьбу государства на ближайшие 6 лет

В России начались выборы президента. Граждане определяют судьбу государства на ближайшие 6 лет. Впервые голосование пройдет в течение трёх дней. Избирательные участки - их свыше 94 тысяч - открылись во всех регионах.

В списках - 112 миллионов избирателей, зарегистрированных в нашей стране, и около 2 миллионов, живущих за границей. Впервые главу государства будут выбирать жители новых российских территорий. В бюллетене фамилии четырех кандидатов в алфавитном порядке - Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Уже есть первые данные по явке. Как сообщили в Центризбиркоме, по всей стране она уже превысила 3 процента. Свыше полутора миллиона граждан сделали свой выбор дистанционно. Всю информацию из регионов оперативно получают в ЦИК, где в режиме реального времени следят за ситуацией на избирательных участках и ходом голосования.

Голосование на президентских выборах впервые продлится три дня : 15, 16 и 17 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова отмечала, что решение об этом принимали на основе запросов граждан - такой формат удобнее однодневного. Свои двери по всей стране откроют свыше 94 тысяч избирательных участков, численность избирателей - 112,3 миллиона человек в России и 1,9 миллиона за рубежом. Почти три сотни избирательных участков открываются на выборах президента России за границей - в 144 странах. Это меньше, чем шесть лет назад, тогда был 401 участок в 145 странах. Сокращение мест для досрочного голосования за рубежом в ЦИК связывали с недружественными действиями, которые предпринимаются в отношении диппредставительств России.

Досрочное голосование шло с 25 февраля и завершилось 14 марта, по данным ЦИК на четверг, проголосовали 2,3 миллиона человек. Голосовали и жители отдаленных территорий, и военнослужащие. В 29 регионах можно проголосовать дистанционного с помощью электронного голосования, для это с 29 января по 11 марта нужно было подать заявление. Таким способом решили воспользоваться более 4,5 миллиона россиян. В Москве так можно проголосовать и без заявления.

Более 156 тысяч общественных наблюдателей следят за президентскими выборами в стране. В их числе и международные эксперты из 106 государств.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал свою работу. Специалисты находятся на связи со своими коллегами, которые сейчас на избирательных участках в самых разных частях столицы. Везде установлены видеокамеры. Картинка поступает в центр видеонаблюдения штаба. Там можно посмотреть, как идет голосование. Кроме того, оборудованы места для представителей кандидатов, которые могут следить за процессом.

В числе тех, кто уже проголосовал сегодня, - министр иностранных дел Сергей Лавров. На одном из избирательных участков Москвы он поставил подпись в бюллетене и опустил его в урну. Принял участие в выборах президента и председатель Госдумы Вячеслав Володин - он также голосовал в Москве. А на избирательном участке в Южном военном округе свои подписи на бюллетенях поставили министр обороны - Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В Москве более миллиона человек уже сделали свой выбор при помощи системы дистанционного электронного голосования. По данным Мосгоризбиркома, все избирательные участки в столице работают штатно. Ну а первыми, как всегда, голосовать начали жители Камчатки и Дальнего Востока.

Креативным подходом отличились избиратели в Забайкальском крае. Они пришли сделать свой выбор в образах исторических личностей - Петра Первого и Александра Невского. А в бурятском селе Улентуй к участку подъехали в традиционных костюмах и верхом на лошадях. Члены участковой комиссии также встречали избирателей в национальной одежде.

Активно голосуют сегодня и в Крыму. Жители полуострова говорят о важности сделать выбор и проявить гражданскую позицию. В Луганске многие горожане пришли на избирательные участки еще до открытия, ведь в новых регионах президента страны выбирают в первый раз.

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