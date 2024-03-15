Эра бессмыслицы: Макрон переобулся из "голубя" в "ястреба"

Многих французов это откровенно пугает

Если Европа хочет мира, ей нужно готовиться к войне. В эфире французского телевидения Эмманюэль Макрон с выразительным взглядом убеждал ведущих: Путин, как только победит на Украине, чуть ли не сразу пойдет с войной на Францию и другие европейские страны. А потому признавать обозначенные Москвой "красные линии" президент отказывается. Отправку Киеву и дальнобойного оружия, и солдат, и даже более смелых сценариев президент призывает не исключать.

То, что президент Пятой республики переобулся из "голубя мира" в "ястреба", многих французов откровенно пугает. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо прямо заявил: Макрон, верно, бредит, когда говорит об "экзистенциальной угрозе" для Франции. Президент что, хотел бы ядерной войны?

"Эмманюэль Макрон играет в военачальника и так беспечно говорит о жизнях наших детей. Мы говорим о мире или войне в нашей стране?", - написала лидер ультраправых Марин Ле Пен.

"Эра бессмыслицы", - ответил Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Непокорная Франция".

Главный оппонент Макрона сегодня - Олаф Шольц. Канцлер убеждает журналистов, что с президентом Франции у него прекрасные отношения. Но ракеты Taurus, как и немецких военных, отправлять на Украину отказывается. Шольца на родине многие, в особенности его конкуренты, обвиняют в трусости. Закулисную игру, как говорят, активно ведет Анналена Бербок. Она одновременно пытается переубедить канцлера Германии, тайно разрабатывает план, который позволит отправлять ракеты Киеву, не нарушая "красных линий", и активно запугивает избирателей.

Впрочем, в четверг две трети депутатов Бундестага отвергли резолюцию о поставках дальнобойного оружия Киеву. И даже грозные заявления Жозепа Борреля, которыми он накануне активно сыпал в ходе поездки в Вашингтон, не смогли склонить их к положительному решению.

"Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", - сказал Боррель.

Джо Байден, может, и хотел бы делать для Украины больше и быстрее. Но ему и на вопросы-то отвечать не всегда разрешают. Не то, что отправлять куда-то ракеты.

Конгресс до сих пор так и не принял пакет помощи Киеву. И на размышления остается не так много времени. Через полгода в США состоятся выборы. И если победит Дональд Трамп, это поставит крест на законопроекте.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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