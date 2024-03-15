В Москве прошел пресс-показ фильма о самом молодом в истории народном комиссаре

Картина рассказывает о непростой судьбе Николая Герасимовича Кузнецов
Пресс-показ многосерийного фильма о самом молодом в истории России народном комиссаре накануне прошел в Москве.
Картина рассказывает о непростой судьбе Николая Герасимовича Кузнецова, который возглавил морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. О его мужестве, сложных решениях и противостоянии с главнокомандующим флотом Германии.
После показа создатели фильма пообщались со зрителями и ответили на их вопросы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"