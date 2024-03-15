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В Москве прошел пресс-показ фильма о самом молодом в истории народном комиссаре

12:01
  • пятница
  • 15 марта 2024

Картина рассказывает о непростой судьбе Николая Герасимовича Кузнецов

Пресс-показ многосерийного фильма о самом молодом в истории России народном комиссаре накануне прошел в Москве.

Картина рассказывает о непростой судьбе Николая Герасимовича Кузнецова, который возглавил морской флот СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны. О его мужестве, сложных решениях и противостоянии с главнокомандующим флотом Германии.

После показа создатели фильма пообщались со зрителями и ответили на их вопросы.

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