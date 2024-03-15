Собянин одобрил планы строительства производственных и офисных объектов

Всего запланировано возвести 12 объектов

В Москве построят 12 объектов по программе создания мест приложения труда. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин. "Одобрили планы строительства", - уточнил он.

Возводить будут офисно-торговые центры, промышленный объект, образовательное учреждение. В общей сложности, благодаря этим объектам, появится 11,5 тысяч рабочих мест.

Так на Новосходненском шоссе, в районе станции "Молжаниново" МЦД-3 появится промышленный объект. Офисно-торговый центр возведут на улице Тагильская. Офисно-деловое здание построят в микрорайоне Рублево-Архангельское. А на улице МЖД Киевское 5-й километр появится образовательное учреждение на 550 мест.

Больше всего объектов готовы строить в поселении Кокошкино. Там появятся три центра инноваций, два офисных и один торговый.

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