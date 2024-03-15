Лондон опроверг планы передать Киеву боевые лазеры DragonFire

Великобритания исправно снабжает ВСУ оружием и военной техникой

Великобритания не планирует размещать на Украине свое лазерное оружие дальнего действия DragonFire, которое пока находится на стадии исследования. Об этом заявили в британском Министерстве обороны.

Как пишет Newsweek, военное ведомство продемонстрировало видео с испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Стоимость одного выстрела из него составляет менее 10 фунтов (менее 13 долларов США).

Киев, по сведениям издания, предложил протестировать это оружие на украинской территории, но Лондон ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил пополнить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году. Эти средства пойдут на поставки оружия Киеву. Брюссель подчеркнул, что остается привержен предоставлению долгосрочной поддержки Украине.

При этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, критикуя Брюссель за якобы нарушение обязательств предоставить украинской стороне миллион снарядов. Чиновник пояснил, что Брюссель, обещая Киеву боеприпасы, не обещал, что все они будут бесплатными.

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