Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву, подчеркнул дипломат

Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страна не может ждать решения вопроса с помощью до появления результата следующих выборов в США. Такое заявление сделал в пятницу, 15 марта, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии подчеркнул, что Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву, так как исход спецоперации России на Украине будет определен "именно этой весной, этим летом и до осени". Политик пояснил, что исходит из предположений аналитиков, которые прогнозируют крупное российское наступление этим летом, сообщает ТАСС.

Это касается и нас. Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Именно поэтому мы наращиваем наши промышленные мощности в сфере обороны. Это верно и для США. Если Россия добьется успеха на Украине, "это будет иметь серьезные последствия для Америки и для сложившейся системы союзов, выстроенных вокруг США и Европы.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что для Запада конфликт на Украине является всего лишь вопросом улучшения своего тактического положения, тогда как для России — это судьба, вопрос жизни и смерти.

Что касается дальнейшей судьбы Украины и киевского режима, источники сообщали, что "в политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части" по так называемому корейскому сценарию.

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