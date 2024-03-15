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Хуситы нашли уязвимость у американского авианосца "Эйзенхауэр"

09:49
  • пятница
  • 15 марта 2024

Они заявили, что готовы применить свои знания на практике

Хуситы заявили, что нашли уязвимое место у американского авианосца "Эйзенхауэр". Об этом пишет издание Al Akhbar. Оказывается, у корабля полностью отключается система ПВО в тот момент, когда с него взлетает или на него садится истребитель. Йеменские повстанцы готовы воспользоваться этой "особенностью" американского судна. 

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Для того, чтобы найти брешь, повстанцы регулярно атаковали американские и британские корабли. Они отмечают, что системы защиты также плохо реагируют на атаку множества дронов. 

"Эйзенхауэр" американцы используют для нанесения ударов по Йемену. Сейчас корабль "дежурит" в Средиземном море. 

 

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