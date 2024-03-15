Хуситы нашли уязвимость у американского авианосца "Эйзенхауэр"

Они заявили, что готовы применить свои знания на практике

Хуситы заявили, что нашли уязвимое место у американского авианосца "Эйзенхауэр". Об этом пишет издание Al Akhbar. Оказывается, у корабля полностью отключается система ПВО в тот момент, когда с него взлетает или на него садится истребитель. Йеменские повстанцы готовы воспользоваться этой "особенностью" американского судна.

Для того, чтобы найти брешь, повстанцы регулярно атаковали американские и британские корабли. Они отмечают, что системы защиты также плохо реагируют на атаку множества дронов.

"Эйзенхауэр" американцы используют для нанесения ударов по Йемену. Сейчас корабль "дежурит" в Средиземном море.

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