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Москвичи активно голосуют на избирательных участках

09:47
  • пятница
  • 15 марта 2024

Электронное голосование работает штатно

Избиратели в Москве активно голосуют на избирательных участках, сообщил член Общественной палаты столицы, политолог Александр Асафов. Он пояснил, что на участках можно проголосовать и электронно. Для этого там установлены специальные терминалы. Электронное голосование экономит время как сотрудников избиркома, так и самих голосующих.

Асафов отметил, что электронное голосование работает штатно, а режим электронной очереди – это заранее предусмотренная ситуация.

Трехдневное голосование на выборах в России проходит с 15 по 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

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