Москвичи активно голосуют на избирательных участках

Электронное голосование работает штатно

Избиратели в Москве активно голосуют на избирательных участках, сообщил член Общественной палаты столицы, политолог Александр Асафов. Он пояснил, что на участках можно проголосовать и электронно. Для этого там установлены специальные терминалы. Электронное голосование экономит время как сотрудников избиркома, так и самих голосующих.

Асафов отметил, что электронное голосование работает штатно, а режим электронной очереди – это заранее предусмотренная ситуация.

Трехдневное голосование на выборах в России проходит с 15 по 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"