Электронно в Москве проголосовали уже полмиллиона человек

Данные приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Пятьсот тысяч человек в Москве уже проголосовали на выборах президента электронно. Об этом заявил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. Данные приводит "Агентство городских новостей Москва".

Руководитель штаба Вадим Королев отметил, что у жителей столицы особое внимание к голосованию. Первые избиратели уже пришли на участки. И популярностью пользуются терминалы электронного голосования.

"Традиционно популярно и дистанционное электронное голосование", - добавил он.

Голосование на выборах президента России проходит с 15 по 17 марта. В Москве отдать свой голос могут жители столицы, имеющие постоянную регистрацию. А также те, кто заранее оформили заявление на прикрепление к избирательным участкам в Москве. Отдать онлайн голос можно с 8 утра 15 марта до 20.00 17 марта.

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