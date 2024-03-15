Электронно в Москве проголосовали уже полмиллиона человек

Данные приводит Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
Пятьсот тысяч человек в Москве уже проголосовали на выборах президента электронно. Об этом заявил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. Данные приводит "Агентство городских новостей Москва".
Руководитель штаба Вадим Королев отметил, что у жителей столицы особое внимание к голосованию. Первые избиратели уже пришли на участки. И популярностью пользуются терминалы электронного голосования.
"Традиционно популярно и дистанционное электронное голосование", - добавил он.
Голосование на выборах президента России проходит с 15 по 17 марта. В Москве отдать свой голос могут жители столицы, имеющие постоянную регистрацию. А также те, кто заранее оформили заявление на прикрепление к избирательным участкам в Москве. Отдать онлайн голос можно с 8 утра 15 марта до 20.00 17 марта.