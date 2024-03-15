Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

В режим электронной очереди голосование переходит при повышенной нагрузке

Электронное голосование в Москве на выборах президента работает штатно. Об этом рассказал член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов.

Он отметил, что некоторые пользователи могли увидеть на своих устройствах экран электронной очереди. Это специальный алгоритм, который разработан для распределения нагрузки в пиковые часы

В свою очередь начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, в режим электронной очереди голосование переходит при повышенной нагрузке. В этом случае нужно немного подождать.

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