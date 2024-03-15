В Москве задержали украинского агента

Он во всем признался

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Москве украинского агента.

Как стало известно службе, мужчина действовал по заданию Киева. Он запускал беспилотники у военных объектов, чтобы запутать системы противовоздушной обороны (ПВО) ложными целями.

Мужчина дал признательные показания, показал точное местоположение схрона с компонентами для изготовления орудия преступления. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, подозреваемый арестован.

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