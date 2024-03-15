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В Крыму возложили на НАТО ответственность за атаки ВСУ на полуостров

10:38
  • пятница
  • 15 марта 2024

Альянс помогает киевскому режиму разведкой, вооружениями, боеприпасами

Североатлантический альянс несет полную ответственность за атаки украинских войск и провокации в отношении крымского региона. Такое заявление сделал в пятницу, 15 марта, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

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Как подчеркнул политик, НАТО демонстрирует свою неприкрытую враждебность в отношении России, поэтому "натовские самолеты и беспилотники должны гнить на дне моря, а не помогать наносить удары по крымским городам", сообщает РИА Новости.

Страны НАТО, на мой личный взгляд, которые помогают Украине разведкой, вооружениями, боеприпасами, несут полную ответственность, как и сама Украина, и в принципе должны за это отвечать.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что удары по кораблям Черноморского флота России наносились ракетами, которые поставляют киевскому режиму члены Североатлантического альянса. В этих целях применялись Scalp и Storm Shadow.

Источники сообщали, что Запад потребовал от Украины некий список целей на территории России, которые должны быть поражены, а также обоснование ударов. Это требование доказывает прямую вовлеченность стран НАТО в противостояние России и Украины. 

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