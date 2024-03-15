Маленького тюленя спасли жители Приморья

Животное застряло среди камней на пляже

Во Владивостоке спасли маленького тюленя, который застрял среди камней на пляже. Животное, по видимому, несколько часов провело на берегу. Нашел его мужчина, который гулял здесь с собакой. Об этом пишет телеграм-канал "Борус".

Житель Приморья понял, что зверек не выживет. Он переохладился и был сильно обезвожен. Мужчина закутал тюлененка в плед и отвез в центр реабилитации. Там зверька накормили через трубку и отогрели.

Вес малыша всего 12 килограммов. Его осмотрели специалисты. Они считают, что в будущем у животного могут возникнуть проблемы из-за обезвоживания, которое он пережил.

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