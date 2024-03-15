Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Самый теплый день с начала года

В Москве в пятницу, 15 марта, будет тепло, облачно и без осадков.

Температура воздуха в столице прогреется до плюс восьми градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В Подмосковье – до плюс девяти градусов. Ветер южный с порывами 3-8 метров в секунду.

"Сегодняшний день в столице может стать самым теплым с начала года", - сказал синоптик.

Сейчас погоду в столичном регионе формирует гребень антициклона, который медленно уходит к юго-востоку.

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