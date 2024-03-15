Западные производители пытаются сорвать параллельный импорт в Россию

Эта схема предполагает поставки без согласия правообладателя

Западные бренды бытовой техники подписывают с партнерами в других странах, где представлены официально, мораторий на реэкспорт товаров в Россию, чтобы помешать их поставкам на российский рынок по схеме параллельного импорта. Об этом в пятницу, 15 марта, пишет "Коммерсантъ".

Как рассказали изданию представители российского ретейла, такие попытки предпринимают, в частности, производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta.

Ретейлеры не исключают, что бренды, решившие ввести запрет на поставки в Россию, могут полностью исчезнуть из продажи в России, но дефицитом россиянам это не грозит, поскольку на смену придут турецкие и китайские товары.

В сентябре 2023 года российский лидер Владимир Путин отмечал, что уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров в Россию. Глава государства заявил, что "это связано и с курсом национальной валюты в том числе".

Однако секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что параллельный импорт – главная причина отсутствия инновационной активности в экономическом секторе страны. Чтобы не навредить, применение этого механизма должно быть обосновано текущими макроэкономическими показателями.

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