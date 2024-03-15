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Глава СВР ответил на "параноидальные мечтания" Макрона

11:18
  • пятница
  • 15 марта 2024

Президент Франции порассуждал про возможность отправки военных НАТО на Украину

Высказывания французского лидера Эмманюэля Макрона насчет возможности отправки военных НАТО на Украину для участия в боевых действия — это его безумные и параноидальные мечтания. Такое заявление сделал в пятницу, 15 марта, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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Директор СВР также подчеркивал в мартовском выпуске журнала "Разведчик", что Россия знает цену миру, как никто другой, и дорожит миром так, как никакая другая страна, а высказывания Макрона ведут к развязыванию ядерной войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не хотят видеть на своей территории иностранных солдат, в том числе французский контингент. По словам политика, только если Россия вступит в конфликт с Североатлантическим альянсом, может идти речь об участии военных Франции в боях.

Однако Франция, по словам источников, уже подыскивает союзников для совместной отправки воинского контингента на Украину. К этому потенциально готовы Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении к альянсу Польша.

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