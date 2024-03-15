Глава СВР ответил на "параноидальные мечтания" Макрона

Президент Франции порассуждал про возможность отправки военных НАТО на Украину

Высказывания французского лидера Эмманюэля Макрона насчет возможности отправки военных НАТО на Украину для участия в боевых действия — это его безумные и параноидальные мечтания. Такое заявление сделал в пятницу, 15 марта, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Директор СВР также подчеркивал в мартовском выпуске журнала "Разведчик", что Россия знает цену миру, как никто другой, и дорожит миром так, как никакая другая страна, а высказывания Макрона ведут к развязыванию ядерной войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не хотят видеть на своей территории иностранных солдат, в том числе французский контингент. По словам политика, только если Россия вступит в конфликт с Североатлантическим альянсом, может идти речь об участии военных Франции в боях.

Однако Франция, по словам источников, уже подыскивает союзников для совместной отправки воинского контингента на Украину. К этому потенциально готовы Латвия, Литва и Эстония. Раздумывает о присоединении к альянсу Польша.

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