Больше 1 млн человек проголосовали электронно на выборах президента в Москве

Москвичи активно голосуют и на избирательных участках

Москвичи активно голосуют на выборах президента России. По данным на 11 утра 15 марта свой голос с помощью дистанционного электронного голосования отдали уже более миллиона жителей столицы.

Как рассказал член Общественной палаты Москвы Александр Асафов, москвичи активно голосуют на физических избирательных участках.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Участки открыты с 8 утра до 20 вечера. В ряде регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно онлайн.

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