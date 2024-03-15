Собянин рассказал о внедрении компьютерного зрения в лучевую диагностику

Сервисом могут пользоваться врачи по всей России

Сервисы искусственного интеллекта (ИИ) в Москве смогут распознавать 54 заболевания.

Среди них - деструкции легкого, изменения мягких тканей грудной клетки и сосудов головного мозга, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сервисами могут пользоваться врачи-рентгенологи. Кроме того, расширяется перечень программ ИИ для диагностики детских патологий.

Доступ к платформе с сервисами открыли в феврале 2024 года для всех медицинских организаций России. Она работает на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

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