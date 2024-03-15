В рядах ВСУ заговорили о свержении президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал чистку среди высших чинов ВСУ, так как опасается возможного бунта военнослужащих. Об этом в пятницу, 15 марта, рассказал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам российского политика, недовольство в украинской армии вполне объяснимо — "Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий", сообщает РИА Новости.

Согласно полученным оперативным данным, после того как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ Залужного.

Оценивая вероятность и реальность такого переворота, Рогов напомнил, что переворот на Украине в ее нынешнем положении "банановой республики" возможен только по согласованию с кураторами-англосаксами — американцами и британцами.

Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории.

Ранее источники рассказали, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны. Представители разных элитных подразделений, разведки, спецподразделений СБУ, а также различных националистических батальонов всерьез обсуждают свержение главы государства Владимира Зеленского.

Издание Asia Times отмечало, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине на фоне конфликта президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

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