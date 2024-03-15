Это лишь усугубляет ситуацию в стране

Так называемая помощь Запада киевскому режиму оборачивается лишь усугублением ситуации на Украине и перетоком последних оставшихся в стране ресурсов за рубеж. Об этом в пятницу, 15 марта, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Как подчеркнул глава СВР, Украина, "погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева".

Нарышкин сопоставил нынешнюю ситуацию на Украине и поведение ее западных кураторов с тем, что делали иностранные интервенты в Гражданскую войну, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин отмечал, что "когда Запад говорит, что будет с Украиной до конца, это значит, что он будет до конца выкачивать из Украины ресурсы". Парламентарий подчеркнул, что это касается абсолютно всего, "начиная с человеческих органов – заканчивая черноземом".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев указывал, что без поддержки западных стран ни сама Украина, ни ее лидер Владимир Зеленский "со своей камарильей не просуществуют и дня", причем "всем это понятно".

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