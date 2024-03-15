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Импорт кормов для домашних животных из Таиланда попал под запрет

11:52
  • пятница
  • 15 марта 2024

Россельхознадзор наложил ограничения на шесть компаний

Шесть компаний, которые импортировали корма для домашних животных из Таиланда, больше не смогут этого делать. Россельхознадзор наложил запрет на ввоз в Россию кормов из этой страны. Причина - отсутствие контроля за производством. 

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Российское ведомство не смогло получить от производителей сведения о происхождении сырья, которое используется при изготовлении продукции. Поэтому сочли его небезопасным. 

Ограничения вступают в силу с 18 марта. Кроме того Россельхознадзор попросил ведомства Таиланда отозвать у предприятий разрешения на импорт кормов в Россию. 

 

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