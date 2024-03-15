Импорт кормов для домашних животных из Таиланда попал под запрет

Россельхознадзор наложил ограничения на шесть компаний

Шесть компаний, которые импортировали корма для домашних животных из Таиланда, больше не смогут этого делать. Россельхознадзор наложил запрет на ввоз в Россию кормов из этой страны. Причина - отсутствие контроля за производством.

Российское ведомство не смогло получить от производителей сведения о происхождении сырья, которое используется при изготовлении продукции. Поэтому сочли его небезопасным.

Ограничения вступают в силу с 18 марта. Кроме того Россельхознадзор попросил ведомства Таиланда отозвать у предприятий разрешения на импорт кормов в Россию.

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