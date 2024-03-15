Данные на 11:40 мск: явка на выборах составляет 5,42%

Общая явка на онлайн-голосование составляет 31% без учета Москвы

Явка избирателей на выборах президента России составила 5,42% к 11:36 по московскому времени.

Об этом проинформировали в Центризбиркоме. На 10:20 мск явка составляла 2,89%.

В Москве к 11 утра проголосовало электронно более одного миллиона человек. Общая явка на онлайн-голосование составила 31% без учета данных стоилцы, передает РБК.

Первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке в 8:00 по местному времени. Голосование продлится три дня с 15 по 17 марта. В этом году впервые на выборах президента голосуют жители новых регионов России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"