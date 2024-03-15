У Брюсселя разыгрался аппетит, отметил политик

Евросоюз, который требует от России вернуть Румынии золотой запас, сам украл российские активы на 300 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 15 марта, напомнил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик заявил, что у "разных придурков из Европарламента разыгрался аппетит". Медведев также напомнил, что решение о национализации золота согласовывало советское правительство, Румыния это приняла.

С учетом этого, а также действий Евросоюза в отношении российских активов Брюссель с его требованиями можно "только послать", заявил Медведев. Свое высказывание он завершил фразой: "В общем, идите в ж…", сообщает РИА Новости.

Речь идет о требовании румынских властей вернуть стране золотой запас, который был передан Бухарестом России в годы Первой мировой войны под гарантии возврата. 91,5 тонны чистого золота Москва получила в 1916-1917 годах. Европарламент принял резолюцию с требованием к России вернуть это золото.

В 2022 году российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин утверждал, что "проблема румынского золотого запаса" больше "не фигурирует" в двусторонней повестке дня. Однако МИД Румынии тогда вызвал дипломата и заявил, что эти слова не соответствуют реальности.

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