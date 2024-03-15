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В Северной Корее запретили держать дома собак

13:08
  • пятница
  • 15 марта 2024

Социалистический союз женщин постановил, что это идет вразрез с политикой Ким Чен Ына

В Северной Корее жителям запретили иметь домашних собак. Об этом пишет издание Daily Star. Указ был принят Социалистическим союзом женщин Кореи. В нем указывается, что держать собаку дома и относиться к ней как к члену семьи, несовместимо с политикой, которую продвигает Ким Чен Ын.

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Издание отмечает, что держать домашних собак жителям Северной Кореи разрешили только в начале двухтысячных годов. И то только после того, как некоторым чиновникам понадобились не только сторожевые псы, но и домашние любимцы.

Социалистический союз женщин требует признать собак исключительно "мясом", которое надо выращивать в уличных вольерах. А потом съедать.

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