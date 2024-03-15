Киев объясняет это невозможностью в одиночку противостоять России

Украина всегда будет нуждаться в помощи Запада. Такое заявление сделал украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Политик заявил в интервью El País, что "ни одна страна не сможет противостоять России с возможностями ее военной промышленности в одиночку".

Из-за конфликта с Россией и ее спецоперации Украина столкнулась с острой нехваткой финансов, напомнил Камышин. Чтобы решить эту проблему, он призвал Запад покупать украинскую продукцию.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина, "погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева". Однако это лишь усугубляет ситуацию в стране, а не помогает ей.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву, так как исход спецоперации России на Украине будет определен "именно этой весной, этим летом и до осени".

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