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ФСБ задержала россиянку за подготовку диверсии в Белгородской области

13:10
  • пятница
  • 15 марта 2024

Ей грозит до 20 лет лишения свободы

В Белгородской области задержали россиянку, которая планировала устроить диверсию на железнодорожном объекте.

Женщина действовала по заданию украинских спецслужб, сообщили в управлении ФСБ. Ее задержали с поличным. Злоумышленница намеревалась подорвать железнодорожные пути, проходящие по территории области.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к теракту. Россиянке грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве украинского агента, который запускал беспилотники у военных объектов, чтобы запутать системы ПВО ложными целями.

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