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Более 1,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

12:46
  • пятница
  • 15 марта 2024

Большинство проголосовали электронно

За четыре часа с начала голосования на выборах президента в Москве проголосовали более полутора миллиона человек. Такие данные озвучила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, всего выдано 1536364 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1322791 человек.

Кириллова напомнила, что на электронном голосовании в Москве может включаться режим электронной очереди. Это штатная ситуация, она происходит в случае высокой нагрузки на систему. Проголосовать можно чуть позднее.

"В целом, еще раз подчеркиваю, все механизмы работают уверенно, стабильно" - отметила глава МГИК.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Участки открыты с 8 утра до 20 вечера. В ряде регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно онлайн.

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